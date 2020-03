Con il propagarsi dell’epidemia di Coronavirus in tutto il mondo, si è assistito anche ad un aumento di fake news di svariato tipo. Nelle ultime ore è circolata la notizia che Cristiano Ronaldo avrebbe messo a disposizione i suoi hotel, trasformandoli in ospedali, con tanto di personale medico pagato a sue spese per curare i contagiati da Coronavirus. Un gesto nobile… peccato che non sia vero. Secondo la ‘Rosea’ infatti, l’entourage del fuoriclasse della Juventus ha bollato la notizia come ‘fake news‘. Non è da escludere però che Cristiano Ronaldo, nei prossimi giorni, scenda in campo personalmente con un gesto di solidarietà come diversi altri colleghi hanno già fatto.

