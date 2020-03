Un volo in partenza da Caselle con destinazione Argentina, Gonzalo Higuain lascia l’Italia. Nel bel mezzo dell’epidemia di Coronavirus, che ha reso complicati gli spostamenti in tutto il mondo, specialmente se in partenza dall’Italia, Gonzalo Higuain ha presentato una regolare certificazione nella quale si attestava la sua negatività al Coronavirus e l’autorizzazione a tornare in patria per assistere la madre malata. ‘El Pipita’ ha anche avvertito la Juventus che, come gli agenti della Polaria, ha autorizzato lo spostamento. Anche i compagni Khedira e Pjanic sono tornati nei rispettivi paesi per stare a contatto con la famiglia.

