Live Nation Italia comunica che le tappe italiane del tour di Harry Styles, originariamente previste il 15 maggio 2020 a Torino e il 16 a Bologna, sono riprogrammate a febbraio. Le nuove date sono: venerdì 12 febbraio 2021 a Bologna all’Unipol Arena e sabato 13 a Torino al Pala Alpitour. L’artista inglese ha pubblicato questa dichiarazione sui propri social media:

“Tutti coloro che mi conoscono sanno che esibirmi live è la parte che più preferisco del mio lavoro. Tuttavia in questi tempi difficili, la salute della mia crew, dei miei fan e di tutti nel mondo sono un’assoluta priorità. Per ovvie ragioni il mio tour in Inghilterra ed Europa sarà riprogrammato nel 2021. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date. Nel frattempo continueremo a monitorare da vicino la situazione, continuando ad aggiornarvi nei prossimi mesi. Per tutelare la vostra salute e quella degli altri, state a casa. Uniti ce la faremo. Non vedo l’ora di rivedervi in tour non appena sarà possibile. Fino ad allora, trattate le persone con gentilezza”.

I biglietti degli show italiani acquistati in precedenza resteranno validi per le nuove date, ma solo nella medesima location e città in cui si era scelto di andare (non sarà pertanto possibile assistere al concerto in un’altra città o venue diversa da quella indicata sul biglietto o sull’email di conferma dell’acquisto).

