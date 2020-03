“È estremamente probabile che abbia avuto il Coronavirus“. Con queste parole Greta Thunberg ha svelato, tramite Facebook, la sua possibile positività al Covid-19. “Circa dieci giorni fa ho cominciato a sentire alcuni sintomi. Mi sentivo stanca, ho avuto i brividi, mal di gola e la tosse. Mio padre ha avuto gli stessi sintomi, ma molto più intensi e con la febbre”, ha raccontato la giovane attivista svedese, spiegando di essersi isolata a casa “nelle ultime due settimane da quando sono tornata dal mio viaggio in giro per l’Europa centrale”. In Svezia non si può fare il test a meno che si necessitino cure urgenti, ha poi aggiunto, puntualizzando comunque di “essersi praticamente ripresa”.

