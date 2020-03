La notizia della cancellazione del Gran Premio d’Australia ha trovato l’appoggio dei piloti di Formula 1 che, seppur tristi per non poter salire in macchina, hanno applaudito la decisione di FIA e Liberty Media.

Tra i più delusi non poteva che esserci Ricciardo, trattandosi del suo Gran Premio di casa: “sono devastato per il fatto di non poter competere nel mio GP. Ma penso che sia stata presa la giusta decisione e penso che tutti possano capire un qualcosa che mai abbiamo visto fino ad ora“. D’accordo anche Max Verstappen: “tutti aspettavamo l’inizio della stagione 2020. Ovviamente sono deluso ma tutti capiamo che alla fine questa è stata la giusta decisione, mi dispiace per tutti i fans e tutti coloro che sono stati coinvolti. State al sicuro“.

Sulla stessa lunghezza d’onda infine anche Valtteri Bottas: “tutto quello che volevo fare era gareggiare. Ma la sicurezza e la salute vengono per prime. Speriamo di poter correre presto. State al sicuro tutti quanti“.

