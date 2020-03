Donovan Mitchell è stato contagiato, la guardia degli Utah Jazz secondo quanto rivelato da ESPN è risultata positiva al Coronavirus. Non è un caso che ciò è accaduto dopo la notizia della positività del suo compagno francese Rudy Gobert. La probabilità che i due, giocando assieme, siano venuti a contatto provocando il contagio, è davvero enorme. Dunque il virus continua a diffondersi a macchia d’olio, facendo davvero paura e lasciando un grande amaro in bocca: le misure prese in queste ore sono state tardive, l’NBA non doveva scendere in campo nei giorni scorsi.

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2020