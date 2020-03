Davvero singolare l’episodio avvenuto nel viterbese nella notte tra il 6 e il 7 marzo, quando un’automobilista ha cercato di evitare la sospensione della patente aggrappandosi al… Coronavirus.

La giovane donna, trovata al volante con un tasso alcolemico sei volte superiore al livello consentito (2,96 grammi per litro), ha provato a giustificarsi sostenendo come bere fosse il suo rimedio per combattere l’epidemia che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Dura per i poliziotti credere a questa spiegazione, così hanno proceduto al ritiro della patente in attesa di evidenze scientifiche che confermino la (bizzarra) tesi dell’automobilista.

Valuta questo articolo