Giulio Ciccone ha lanciato una splendida iniziativa, decidendo di fare concretamente la propria parte nella lotta al Coronavirus. Il ciclista italiano ha creato una raccolta fondi in favore del Policlinico SS. Annunziata di Chieti, nella quale ha messo in palio le sue due maglie gialle del Tour de France per le prime due persone che doneranno la somma più alta, e altre due maglie della Trek-Segafredo alla terza e alla quarta persona della ‘classifica’ delle maggiori donazioni.

Su Instagram il ciclista ha spiegato: “la campagna di raccolti fondi che ho lanciato per il Policlinico SS. Annunziata di Chietisi sta avvicinando al 50% del suo obiettivo. Grazie per il vostro aiuto. Conto su di voi per dare una spinta e arrivare alla cifra per l’acquisto del respiratore. Per riuscirci, ho deciso di regalare due maglie gialle ricevute al Tour de France 2019 e due maglie Trek-Segafredo. Come? I primi due che, al termine della campagna, avranno donato il contributo maggiore, riceveranno le maglie gialle; al terzo e al quarto, le maglie Trek-Segafredo“.

Valuta questo articolo