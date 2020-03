In buona salute, ma pur sempre in attesa dei risultati del tampone. Giorgio Chiellini aggiorna i follower di Instagram in merito alle proprie condizioni dopo i due casi di positività al Coronavirus riscontrati nello spogliatoio della Juventus. Il calciatore bianconero ha parlato della sua quotidianità spiegando: “prima di tutto sto bene ed è la notizia più importante. Ho fatto il tampone ieri e in attesa di notizie, non ho sintomi e mi auguro che sia negativo. Sono al JHotel, ho deciso di rimanere qui perché ho la famiglia giù a Livorno da quasi due mesi e quindi ero già qui e sono rimasto qui. Passo la giornata come tanti: faccio qualche esercizio e cerco di passare il tempo. Leggo un po’, guardo qualche Serie TV. Ho rispolverato la Playstation come quando ero più giovane. E poi video chiamate con famiglia e amici, niente di più“.

