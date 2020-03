L’Atalanta ha annunciato la quarantena della società a causa dell’allerta Coronavirus. Una mossa preventiva dopo la sfida di Champions League contro il Valencia, che ha annunciato diversi casi di positività al Coronavirus.

Sui social, oggi, il Papu Gomez ha voluto aggiornare tutti i suoi fan, durante una seduta di allenamento sulla cyclette. “Come avrete saputo il Valencia ha 4 giocatori positivi al coronavirus. L’ultima partita che hanno giocato è stata contro di noi in Champions League. L’Atalanta ha quindi deciso di mettere in quarantena tutti. Siamo in casa con le famiglie e ci resteremo fino al 24 marzo. Vamos!“, queste le parole del calciatore dell’Atalanta.



