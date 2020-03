La Juventus dà il buon esempio. I calciatori del club bianconero e Maurizio Sarri, seguendo quanto fatto da alcuni colleghi dei club europei, sono i primi in Italia ad accettare il taglio del proprio stipendio per far fronte alle difficoltà economiche dettate dall’emergenza Coronavirus. Una riduzione dei salari pari all’importo delle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 che permette un risparmio a bilancio di 90 milioni di euro (circa un terzo del monte ingaggi complessivo).

