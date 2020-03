Romelu Lukaku ha voluto contribuire alla lotta contro l’emergenza sanitaria, donando ben 100 mila euro all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Un gesto annunciato sui social dall’attaccante dell’Inter, che ha svelato i motivi che lo hanno spinto a compiere questo gesto per l’Italia: “in questo momento delicato dobbiamo restare uniti e restare a casa. L’Italia è un Paese incredibile che ha fatto molte cose buone per me e la mia famiglia, per questo io voglio aiutare questo Paese e fare una donazione. Anche voi se potete aiutate gli ospedali, sarebbe una buona cosa. Stiamo uniti e forza a tutti“.

Valuta questo articolo