Il Coronavirus è una cosa seria. Migliaia di persone in tutto il mondo sono morte a causa del virus e tante altre stanno lottando dopo il contagio. C’è chi però sottovaluta il tutto, scherzandoci su in modo assurdo. E’ il caso del centravanti dell’Atletico Madrid Diego Costa, il quale ieri dopo la vittoria in casa del Liverpool ha dato sfoggio della sua follia.

Passando accanto ai giornalisti pronti a far domande, Diego Costa ha ben pensato di tossirgli addosso, violando in primis ogni norma igienica in questo momento di emergenza sanitaria, ma mancando sopratutto di rispetto a tutti coloro i quali stanno lottando contro il Coronavirus. Un gesto assurdo quello di Diego Costa, meritevole di una dura pena.

Valuta questo articolo