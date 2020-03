“Abbiamo il primo vero guarito trattato con il farmaco sperimentale Remdesivir”. Il primario della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, è stato lieto di annunciare la bella notizia alla stampa. “Tornerà presto nella sua casa in Lombardia e questo ci ha fatto abbastanza esultare: il farmaco sembra funzionare. Abbiamo altri pazienti in trattamento. In questo momento tutte le terapie che stiamo facendo per i pazienti con Coronavirus sono sperimentali – ha ricordato il primario di malattie infettive del San Martino di Genova -. Il protocollo regionale è fatto di farmaci per l’Hiv” come Lopinavir o Ritonavir “più la Clorochina, e sono farmaci che abbiamo utilizzato dal principio. Poi abbiamo attivato per alcuni pazienti la sperimentazione dell’antivirale sviluppato per Ebola Remdevsivir”.

