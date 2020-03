In mezzo a tante notizie negative in merito all’emergenza Coronavirus, ne arriva una positiva dalla Formula 1. La McLaren ha annunciato che tutti i membri del team rimasti in quarantena a Melbourne non hanno contratto il Coronavirus. I 16 membri della squadra erano stati a contatto con il primo uomo risultato positivo prima delle FP1. Anche il primo soggetto positivo, attualmente, non manifesta più alcun sintomo.

