Il periodo di auto-isolamento imposto dalla società, dopo i contatti con il positivo Daniele Rugani, è terminato: i giocatori dell’Inter non sono più in quarantena. Fioccano dunque le partenze. Dopo Brozovic e Handanovic, partiti nella giornata di ieri, hanno lasciato l’Italia anche Lukaku, Young, Moses, Eriksen e Godin. L’Inter e le autorità hanno dato il via libera alla partenza dei giocatori che hanno lasciato Milano per tornare dalle proprie famiglie nei rispettivi paesi d’origine.

