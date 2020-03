In Italia ci siamo già passati nei giorni scorsi, assistendo a vere e proprie corse verso i supermercati nonostante il Governo non avesse stabilito nessun taglio agli approvvigionamenti.

Negli Stati Uniti adesso si stanno ripetendo le stesse scene, in forma ancora peggiore. File chilometriche all’esterno dei supermarket, ore di attesa per fare la spesa rimanendo per tanto tempo in strada senza mascherine. Una follia vera e propria documentata nel video qui sotto:

L’impressionante fila al supermercato di Cypress, nei pressi di Los Angeles. #coronavirus pic.twitter.com/bowvCXUWBr — TPI (@tpi) March 17, 2020

