Splendido gesto della Ferrari che, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ha donato un’ambulanza all’Azienda USL di Modena.

Un intervento concreto per aiutare i medici e gli infermieri in questa tremenda lotta contro un nemico invisibile, che sta mettendo in ginocchio l’Italia intera. “Un segno di riconoscimento per il lavoro straordinario che medici, infermieri e volontari svolgono ogni giorno” si legge in una nota pubblicata su Twitter dalla Casa di Maranello. “Ferrari ha donato un’ambulanza all’Azienda USL di Modena per aiutare a combattere il Coronavirus. Siamo uniti nella lotta contro questa pandemia con l’intera comunità medica“.

