Fernando Gaviria può finalmente tornare casa! Il ciclista della UAE, risultato positivo al Coronavirus diverse settimane fa mentre si trovava negli Emirati Arabi, è stato dimesso dall’ospedale.

“Voglio ringraziare tutto il team sanitario che si è preso cura di me negli Emirati Arabi per il loro eccellente lavoro e dedizione, e tutti coloro che mi hanno supportato durante questo periodo di convalescenza e recupero. Gli ultimi test che hanno effettuato sono stati negativi e i medici mi hanno dimesso dall’ospedale. Ora mi concentro sul poter tornare a casa e incontrare la mia famiglia. Spero e desidero che questa situazione passi presto per poter tornare alla normalità. Un abbraccio a tutti. Fernando“, ha scritto il colombiano sui social.

Valuta questo articolo