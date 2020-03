Il Coronavirus sta mandano in ‘rovina’ anche il mondo del tennis: se in un primo momento sembrava che il Miami Open fosse salvo, gli organizzatori soo stati costretti a cancellare il torneo, che sarebbe dovuto iniziare il 25 marzo. Dopo Indian Wells, salta dunque anche il Miami Open, a causa dell’aggravarsi della situazione in Florida, dove ès tato dichiarato lo stato d’emergenza. L’ATP sta valutando inoltre uno stop di sei mesi.