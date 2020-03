Il Coronavirus sta sconvolgendo il mondo intero, provocando contagi e morte che hanno portato a misure stringenti in questo momento molto complicato per evitare il contagio. Anche il mondo del tennis si è dovuto adeguare a tali misure, a partire dal torneo di Indian Wells che è stato cancellato proprio a causa del Coronavirus e di alcuni casi che si sono verificati nella zona del torneo.

Lo spagnolo Feliciano Lopez è parso basito da quanto sta accadendo ed ha espresso il proprio stato d’animo attraverso Twitter. Dapprima Lopez ha parlato del momento paradossale che si sta vivendo, con un eloquente “Quando la realtà è davvero più strana della finzione“, poi ha postato una sorta di annuncio per i suoi colleghi: “qualcuno si troverà a Miami e vuole allenarsi dal tredici marzo in attesa che il virus scompaia?” In tanti si sono fatti avanti, ma per adesso si tratta solo di amatori…

