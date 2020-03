Federica Pellegrini è nativa di Mirano, provincia di Venezia, ma si ritiene una veronese adottiva. La città di Verona in queste ore è stata duramente colpita dal Coronavirus, proprio come altre realtà del nord Italia. Ebbene, la Pellegrini ha pensato bene di aderire ad una campagna benefica, spronando anche i suoi fans a farlo.

“Verona mi ha accolto ed è diventata casa mia … per questo ho deciso di supportare la raccolta fondi #aiutiAMOverona #insiemeperverona… tutti i ricavati aiuteranno gli ospedali di Verona e provincia nell’acquisto di materiale sanitario necessario in questi giorni così difficili… abbiamo bisogno del vostro aiuto!!” Questo il post Instagram della nuotatrice, che dunque si stringe attorno ai veronesi in questo momento complicato dal Coronavirus.

