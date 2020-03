Anche Roger Federer ha deciso di fare la sua parte nella lotta contro il Coronavirus. Il pluricampione Slam si è unito alla folta schiera di sportivi che ha donato un’ingente somma di denaro per aiutare a far fronte all’emergenza Covid-19. Attraverso i social, Federer e la moglie Mirka hanno annunciato di aver donato 1 milione di franchi svizzeri (circa 940.000 euro) da destinare alle persone più bisognose della Svizzera sulle quali l’epidemia sta gravando maggiormente.

Il messaggio social di Federer è il seguente: “sono tempi difficili quelli che stiamo affrontando e nessuno dovrebbe essere lasciato indietro. Io e Mirka abbiamo deciso di donare un milione di franchi svizzeri per le famiglie più vulnerabili del nostro Paese. Il nostro contributo è solo un inizio, speriamo che altri vogliano unirsi a noi nel supportare tante altre famiglie in difficoltà. Insieme possiamo superare questa crisi. Restate in salute!“.

Valuta questo articolo