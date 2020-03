La notizia della positività al Coronavirus di Paulo Dybala e della sua fidanzata ha messo in allarme il Ministero della Salute in Argentina, intervenuto per porre in isolamento la famiglia del giocatore tornata da Torino lo scorso 12 marzo.

Secondo quanto riferito dai giornali ‘La Voz del Interior’ e ‘Olé’, la madre del giocatore, il fratello e la fidanzata sono stati prelevati presso la loro abitazione da un’ambulanza e trasportati presso l’Ospedale Rawson per essere messi in isolamento. Una misura adottata perché i tre sono stati visti uscire molto spesso dai vicini, nonostante il ritorno dall’Italia. Si attende adesso l’esito dei tamponi, svolti subito dopo l’isolamento.

Valuta questo articolo