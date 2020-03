Il Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia, ma la risposta degli italiani è stata molto forte. La macchina della solidarietà si è subito messa in moto e in molti hanno contribuito con aiuti di svariato tipo a far fronte all’emergenza Covid-19. Nella mattinata odierna è arrivata la ricca donazione di Silvio Berlusconi, alla quale in serata ha fatto seguito quella della famiglia Agnelli che ha donato ben 10 milioni di euro. La Ferrari e le altre aziende del gruppo EXOR che fanno capo agli Agnelli, provvederanno invecere al rifornimento delle attrezzature mediche necessarie.

In un comunicato rilasciato sui social della Scuderia Ferrari si legge: “la famiglia Agnelli dona 10 milioni di euro per la lotta al Covid-19. La Ferrari, insieme ad altre società del gruppo EXOR, si occupa di fornire attrezzature mediche urgentemente necessarie. Ferrari, EXOR e la famiglia Agnelli si uniscono contro il Coronavirus“.

