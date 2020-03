La Formula 1 è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, ma dal paddock arriva una notizia finalmente positiva. Il membro della McLaren trovato positivo al Coronavirus prima del Gp d’Australia, gara poi cancellata, è in via di guarigione. Lo rende noto il team che ha pubblicato un aggiornamento in merito alle condizioni dell’uomo spiegando che “sta recuperando bene e non presenta sintomi“. Tutto il personale che ha raggiunto Melbourne non tornerà comunque in fabbrica prima di due settimane.

Valuta questo articolo