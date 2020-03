La MotoGp non intende fermarsi a causa dell’emergenza Coronavirus, o meglio, cerca le soluzioni ottimali per far conciliare la salute di chiunque graviti intorno al mondo delle due ruote e la necessità di portare avanti il Mondiale. Dopo i rinvii delle prime gare, il CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha aperto alla possibilità di correre a porte chiuse a Jerez, in Spagna. Intervistato al sito della MotoGp, Ezpeleta ha spiegato: “stiamo parlando con le autorità di Jerez, ad oggi sembra tutto sotto controllo. Gara a porte chiuse? Se sarà necessario su indicazioni delle autorità prenderemo in considerazione anche questa ipotesi“.

Valuta questo articolo