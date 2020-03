Anche Google ha deciso di fare la sua parte per sconfiggere il Coronavirus. Il colosso del web ha donato 800 milioni di dollari che verranno destinati, a livello globale, al supporto di piccole e medie imprese, organizzazioni sanitarie, Ong e governi. “Continueremo a supportare le nostre comunitá, di cui fanno parte milioni di aziende, insegnanti, ricercatori e organizzazioni no profit, per superare insieme le sfide che ci aspettano”, afferma il Ceo Sundar Pichai in un post ufficiale.

