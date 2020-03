Giorgio Armani dimostra ancora una volta il suo grande cuore, compiendo un gesto di solidarietà davvero splendido.

Lo stilista italiano, nonché patron dell’Olimpia Milano, ha deciso di donare ben 1 milione e 250 mila euro alle strutture sanitarie italiane per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, che sta mettendo in ginocchio l’Italia intera. A rivelarlo è stato il Gruppo Armani tramite un comunicato stampa, nel quale è stato reso noto che la cifra è stata devoluta agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, allo Spallanzani di Roma e anche come supporto alle attività della protezione civile.

