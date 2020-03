Gli sportivi continuano a tenersi in forma nonostante lo stop forzato, valido per tutte le discipline, imposto dal Coronavirus. Anche Novak Djokovic, numero 1 del ranking ATP, non fa eccezione. Il divieto di uscire di casa però, non impedisce al campione serbo di giocare a tennis… fra le mura domestiche. Serve ingegnarsi e magari anche evitare di fare danni. Sedie usate al posto della rete, padelle alla mano al posto delle racchette e il tennis casalingo è servito con buona pace di Jelena che avrà il salotto di casa sottosopra…

