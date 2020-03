Novak Djokovic non è rimasto insensibile all’emergenza Coronavirus e alla situazione che sta vivendo l’Italia. Il tennista serbo, da sempre legato sentimentalmente al nostro paese, ha deciso di far sentire la propria vicinanza all’Italia con una dolce dedica nelle storie Instagram: “cara Italia, anche se stai attraversando un periodo molto difficile, sappi che non sei sola in questa situazione. Ti sosteniamo e ti inviamo il nostro amore, il nostro sostegno, le nostre preghiere e desideriamo tu rimanga forte per affrontre e superare questi giorni difficili. Resta forte e coraggiosa, fiduciosa, sana e unita. Andrà tutto bene“.

