Splendido gesto di Novak Djokovic che, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ha deciso di donare alla Serbia un milione di euro. Il denaro, elargito dal numero uno del tennis mondiale e dalla moglie Jelena, servirà per l’acquisto di attrezzature mediche per gli ospedali serbi, anch’essi coinvolti nella lotta alla pandemia.

Queste le parole di Nole sul proprio sito ufficiale: “voglio esprimere gratitudine a tutti i medici che nel mondo e nella mia nativa Serbia, stanno aiutando i malati di coronavirus. Sfortunatamente, ogni giorno migliaia di persone si infettano. Io e mia moglie Jelena abbiamo cercato di capire come condividere le nostre risorse con le persone che al momento ne hanno bisogno. La nostra donazione è di un milione di euro per l’acquisto di respiratori e di altro materiale sanitario. La situazione è imprevedibile. Ci sono paura e panico e lo capisco, perché c’è molta sofferenza in giro per il mondo. Io e la mia famiglia vogliamo restare positivi per combattere questo virus“.

