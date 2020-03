“Sono andata al supermercato per fare la spesa oggi. Quando ne ho finalmente trovato uno dove non c’era il tutto esaurito, qualcuno ha rubato nel mio carrello prima che potessi pagare”. Questo è quanto sta accadendo negli USA a seguito dell’arrivo del Coronavirus. Due le notizie all’interno del breve sfogo postato dall’ex tennista Caroline Wozniacki su Twitter. In primis la conferma che i supermercati sono stati presi d’assalto, la seconda invece è relativa all’assurdo fatto che qualcuno ha sottratto i prodotti direttamente dal carrello alla Wozniacki. Insomma, il Coronavirus sta imperversando anche negli States, scene già viste anche in altre parti del globo.

