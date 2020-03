Prima il rompete le righe per qualche giorno, poi la nota con cui si anticipava la ripresa degli allenamenti al 23 marzo. La Lazio adesso ha cambiato nuovamente idea, rinviando a data da destinarsi il ritorno in campo dei giocatori.

La situazione relativa al Coronavirus è troppo emergenziale per poter rischiare, così il club biancoceleste ha diramato oggi un comunicato per rendere nota la propria decisione: “La ripresa degli allenamenti, precedentemente fissata per lunedì 23 marzo, è stata infatti posticipata a data da destinarsi“.

