L’emergenza sanitaria avrà anche fermato il mondo dello sport ma non DAZN, il leader globale nello streaming live e on demand di eventi sportivi, che rafforza la sua programmazione di contenuti extra da seguire comodamente sul divano di casa a qualsiasi orario del giorno. Non importa, infatti, se prima, dopo o durante i pasti perché i contenuti sono adatti a tutti ed hanno una sola controindicazione: innamorarsi ancor di più dello sport da prospettive inedite.

Come stanno affrontando questo periodo in casa i campioni dello sport? Non sarà necessario lavorare di fantasia visto che DAZN si è proposto di andarli a trovare (a debita distanza) per chiedere come sia cambiata la loro quotidianità! Come la stanno vivendo Domenico Criscito, Giulio Maggiore, Daniel Ciofani e il giovane rugbista Tommaso Allan? Questi sono solo alcuni dei campioni che raccontano a DAZN il modo in cui passano le giornate: dagli hobby, all’alimentazione fino agli allenamenti tra 4 mure domestiche. Il tempo libero non è certo sinonimo di distrazione ma, al contrario, di maggior riflessione come quella sui tifosi per i quali i nostri idoli hanno un messaggio: stare a casa, riscoprire il sapore delle piccole cose e coltivare i rapporti con le persone care che sono la vera ricchezza che si possiede. Insomma, un periodo da prendere come una preparazione atletica dove conoscere e conoscersi per tornare presto in campo più forti di prima!

Valuta questo articolo