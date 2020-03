I dati forniti dalla Protezione Civile in merito alla situazione italiana causata dall’emergenza Coronavirus sono, a dir poco, allarmanti. In un solo giorno si sono registrati 4207 nuovi contagi, dato più alto dall’inizio dell’epidemia. Il numero totale dei casi positivi al Coronavirus in Italia è di 35.713.

Nel dettaglio, 28.710 sono i malati attuali (+2.648), 4.025 i guariti (un aumento record di 1.084 unità), e 2.978 i decessi, addirittura 475 in un giorno (aumento mai registrato prima). I ricoverati con sintomi sono 14.363, quelli in terapia intensiva 2.257, mentre 12.090 sono in isolamento domiciliare.

Di seguito la tabella regionale con i dati sul Coronavirus:

