‘Il Coronavirus è stato creato in laboratorio dai cinesi‘, per molte settimane si è sentito questo ritornello sui social e anche per le strade, una sorta di tesi complottistica che molti hanno deciso di sposare senza informarsi.

Oggi, una servizio del 2015 della trasmissione ‘Leonardo’ della Rai ha alimentato di nuovo quelle voci, dal momento che già 5 anni fa si parlava di alcuni esperimenti effettuati in Cina per la creazione di un supervirus, attraverso l’innesto di una proteina, presa dai pipistrelli, sul virus della Sars. Un servizio sconvolgente che, tuttavia, è stato immediatamente smentito dalla comunità scientifica, in primis dal famoso virologo Roberto Burioni: “l’ultima scemenza è la derivazione del coronavirus da un esperimento di laboratorio. Tranquilli, è naturale al 100%, purtroppo”.

