Il Coronavirus sta scombussolando i calendari din tutti gli sport in tutto il mondo. Il calcio oggi ha preso decisioni importanti sia in Europa che in Sud America. L’Uefa ha infatti deciso di far disputare l’Europeo nel 2021 anzichè in questa estate che sarà inevitabilmente caratterizzata dai postumi della quarantena forzata.

Anche la Conmebol ha deciso di percorrere la stessa strada, annullando la Copa America che si sarebbe dovuta svolgere in estate, spostandola dunque alla prossima stagione. L’estate 2021 sarà dunque ricca di eventi sportivi che hanno subito uno slittamento a causa del Coronavirus.

Debido a la evolución mundial del Coronavirus y con el objetivo de salvaguardar la salud del fútbol sudamericano, @CONMEBOL aplaza la celebración de la 47 edición de Copa América a las fechas del 11 de junio al 11 de julio de 2021 📌 https://t.co/dTArt3ylaj pic.twitter.com/nPfo2HxAdd — Copa América (@CopaAmerica) March 17, 2020

