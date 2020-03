Arrivano brutte notizie dalla Turchia, dove sono peggiorate le condizioni di Recber Rustu, ex portiere di Barcellona e Fenerbahce.

Il 46enne è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Coronavirus, la sua situazione sarebbe critica secondo i media turchi, che hanno rivelato come il quadro clinico sia peggiorato prepotentemente nelle ultime ore. Intanto la moglie prega per il marito, lanciando un appello social a tutti i propri followers: “la mia unica richiesta è che le persone siano consapevoli e rispettose. Il mio test è stato negativo, così come quello fatto ai miei figli. Mio marito è in ospedale e non ci è permesso vederlo. Questa è la parte più difficile, non riuscire a stare con lui. Dio è grande e Rüstu è affidato ai medici turchi. Passeranno anche questi giorni. Per favore, non smettete di pregare per lui“.

Valuta questo articolo