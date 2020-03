L’emergenza Coronavirus sta devastando il mondo intero, che si sta rintanando in casa, in quarantena, per provare a limitare il contagio e sconfiggere questo terribile nemico invisibile.C’è chi, però, è costretto ad uscire di casa, per lavorare, per fare la spesa e per altri motivi di necessità. Gli esperti, dunque, consigliano di indossare mascherine e guanti, ma con le dovute accortezze.

I guanti, per esempio, devono essere usati con moltissima attenzione, perchè potrebbero avere l’effetto opposto da quello che spinge la gente ad indossarli. Una volta utilizzati, infatti, bisogna evitare di toccarli poi a mani nude, per evitare di entrare in contatto con sporcizia e germi. Per questo motivo i vigili del fuoco hanno realizzato un video che mostra come sfilarli senza toccarli mai con le mani. Ovviamente, una volta tolti i guanti, bisogna ugualmente lavare le mani o pulirle con gel igienizzante.

