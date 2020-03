Il Coronavirus sta mandando in tilt il pianeta intero, coinvolgendo in particolar modo anche il mondo dello sport. Arriva daTrissino una notizia che manda nel caos l’Italia dell’hockey su pista: un giocatore tesserato col Gruppo Sportivo Hockey Trissino è risultato positivo al Coronavirus ed è al momento ricoverato all’Ospedale San Bortolo di Vicenza. La società ha provveduto a mandare in isolamento tutta la squadra, fino al 13 marzo e a sospendere tutte le attività.

