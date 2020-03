La Lega Serie A vuole portare a termine il campionato, per questo motivo spera che l’Europeo in programma a giugno venga rinviato, così da permettere il completamento della stagione.

E’ quanto emerso dall’Assemblea andata in scena oggi in videoconferenza, seguita da un comunicato che ha accertato quella che è la volontà dei club di Serie A, ossia concludere il campionato non appena le disposizioni delle autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno, sfiorando il limite fissato al 30 giugno. Questa la nota ufficiale: ‘La Lega Serie A ha riunito oggi i rappresentanti delle Società in video conference per lo svolgimento dell’Assemblea. Nel corso della riunione sono stati affrontati tutti i temi all’ordine del giorno, passati però in secondo piano di fronte all’emergenza sanitaria legata alla gestione e alla diffusione del COVID-19 nel nostro Paese. I Club, infine, hanno ribadito all’unanimità la volontà di portare a termine il Campionato di Serie A TIM, non appena le disposizioni delle autorità governative e le condizioni sanitarie lo permetteranno. Questa la posizione della Lega Serie A in vista della riunione di domani convocata dall’Uefa. Nel corso dei prossimi giorni, inoltre, prenderanno il via i tavoli di lavoro, costituiti la scorsa settimana, che riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A‘.

