Dopo aver posticipato il più possibile la decisione, al fine di ottenere tempo per valutare con la maggior accuratezza possibile la scelta sul posticipare o meno l’evento, il Cio ha deciso: le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state rinviate.

Vincenzo Nibali ha commentato così sui social la decisione: “Tokyo 2020 era un obiettivo della mia stagione, forse il più importante. Lo slittamento di un anno non cambia le mie aspirazioni e, fin da ora, posso affermare che programmerò la mia preparazione per arrivare prontissimo all’appuntamento. Il Comitato Olimpico ha fatto la scelta giusta. In questo momento il mondo deve concentrare i suoi sforzi per combattere l’emergenza. Lo sport può aspettare. E nel 2021 saremo pronti per celebrare, tutti insieme, la sua rinascita“.

