Dopo aver posticipato il più possibile la decisione, al fine di ottenere tempo per valutare con la maggior accuratezza possibile la scelta sul posticipare o meno l’evento, il Cio ha deciso: le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state rinviate.

Filippo Tortu ha commentato così la decisione: “è la scelta giusta, la salute prima di tutto. Per qualsiasi atleta pensare di non poter gareggiare nella più prestigiosa delle competizioni non è certamente una buona notizia ma considerata la gravità della situazione sanitaria a livello mondiale, non si poteva fare altrimenti. Per quanto mi riguarda avrò un anno in più per prepararmi, mi mancherà non essere a Tokyo e l’attesa sarà ancora più bella, come quando desideri tanto qualcosa. Dobbiamo tutelare la salute di tutti e anche noi atleti dobbiamo adeguarci a questo momento di crisi internazionale“.

