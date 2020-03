Dal Giappone, nelle scorse settimane, sono arrivate solo rassicurazioni, ma attualmente anche la grande nazione asiatica sembra aver ceduto: le Olimpiadi di Tokyo 2020 vanno verso il rinvio. Secondo quanto riportano gli autorevoli giornali spagnoli Marca e As, il Cio avrebbe preso la decisione di rinviare le Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus ormai esplosa in tutto il mondo. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale che, stando ai media spagnoli, non dovrebbe però contenere la nuova data in cui si dovrebbero disputare i Giochi, che verrà scelta entro un mese. Le prime ipotesi parlano di un rinvio di 4 settimane. Il Giappone ha preso atto delle continue pressioni internazionali: il rischio di disputare una Olimpiade limitata nel numero dei partecipanti, senza pubblico e con un’elevato rischio di aumento dei contagi era effettivamente troppo elevato.

