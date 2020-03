Steven Zhang è stato uno dei primi protagonisti del calcio italiano a schierarsi subito in prima linea nella lotta al Coronavirus. Il presidente dell’Inter, con dichiarazioni di fuoco, aveva invitato la Serie A a fermarsi, chiedendo di mettere al primo posto la salute degli italiani. Tema che al giovane imprendtore cinese sta molto a cuore. Sui social, Steven Zhang ha infatti postato un’immagine che ritrae un medico italiano ed uno cinese che sostengono l’Italia contagiata, simbolo del legame che unisce i due paesi nelle difficoltà. Alla foto è stato allegato il messaggio: “ci supportiamo a vicenda come sempre, non smetteremo mai di aiutarvi“.

