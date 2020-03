Il Mondiale di MotoGp non comincerà tra una settimana, la Dorna infatti ha cancellato il Gran Premio del Qatar della classe regina per l’emergenza Coronavirus, che sta sconvolgendo l’intero pianeta.

L’ufficialità è arrivata nella serata di oggi, Carmelo Ezpeleta ha comunato ai team la decisione di cancellare la gara di Losail. La sorprendente decisione è dovuta alla volontà del governo qatariota di chiudere l’ingresso nel paese a persone provenienti dai Paesi più colpiti dal Coronavirus, primo fra tutti l’Italia. Rimangono in calendario invece le gare di Moto2 e Moto3, visto che le squadre sono già presenti sul circuito per i test pre-stagionali. Il Gran Premio del Qatar non verrà recuperato, mentre si valuta anche lo spostamento della seconda gara in stagione, al momento in programma in Thailandia.

Questo il comunicato ufficiale: “FIM, IRTA e Dorna si rammaricano di annunciare la cancellazione di tutte le sessioni di classe MotoGP™ al Grand Prix del Qatar, compresa la gara. L’attuale epidemia di coronavirus ha portato all’entrata in vigore di restrizioni sui viaggi in Qatar che colpiscono i passeggeri dall’Italia, e da altri paesi. A partire da oggi, tutti i passeggeri che arrivano a Doha con voli diretti dall’Italia o che sono stati in Italia nelle ultime 2 settimane, saranno portati direttamente in quarantena per un minimo di 14 giorni. L’Italia ha chiaramente un ruolo vitale nel campionato e nella classe MotoGP – sia in pista che fuori pista – e quindi è stata presa la decisione di annullare la competizione di prima classe. Poiché i team e i piloti delle classi Moto2 ™ e Moto3 ™ sono già in Qatar per i tre giorni di test ufficiali sul circuito internazionale di Losail all’inizio di questa settimana, saranno possibili le gare di entrambe le categorie. Le classi leggere e intermedie si sfideranno quindi nell’apertura della stagione dal 6 all’8 marzo. Lo stesso vale per l’Idemitsu Asia Talent Cup, che avrà due gare durante il Gran Premio del Qatar come inizialmente previsto“.

