Il Coronavirus costringe anche la boxe a prendere una decisione drastica. Le introduzione della Hall of Fame 2020 sono state cancellate: l’Hall of Fame weekend della International Boxing Hall of Fame, previsto per il mese di giugno, non si terrà a causa dell’emergenza Coronavirus. Le introduzioni del 2020 verranno effettuate nell’edizione 2021.

