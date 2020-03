Leonardo Bonucci si è unito alla nutrita schiera di atleti che hanno voluto lanciare un messaggio di solidarietà durante l’epidemia di Coronavirus. Il difensore della Juventus ha raccomandato, attraverso i propri social, di stare a casa, unico modo per combattere con efficacia il ‘nemico invisibile’ Covid-19: “in questi giorni continuo ad allenarmi, ma ovviamente il lavoro è meno intenso e diventa importantissima l’alimentazione: mangio sano, consiglio anche a voi di fare lo stesso. Abbiamo solo questo dovere, di stare in casa e solo così potremo battere questo nemico invisibile: dobbiamo giocare di squadra, tutti uniti ma distanti“.

