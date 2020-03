Nonostante l’assenza del capo della Protezione Civile Borrelli, in attesa dell’esito del tampone effettuato oggi, si è tenuta ugualmente l’attesa conferenza stampa giornaliera in cui vengono snocciolati i dati dell’epidemia di Coronavirus in Italia.

Oggi i deceduti sono stati 683 a fronte di 1.036 persone guarite. Il dato dei contagiati giornalieri è di 3.491, numero che conferma come il picco sia stato superato e la curva di contagio continua a scendere.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

74.386 contagiati



7.503 morti

9.362 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 57.521, così suddivise:

23.112 ricoverate in ospedale

3.489 ricoverate in terapia intensiva (6% del totale)

(6% del totale) 30.920 in isolamento domiciliare

La tabella regionale:

